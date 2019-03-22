رانيا محمود ياسين: المخرج أحمد نور فرض حالة الطوارئ على بورصة مصر

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين بان المخرج أحمد نور فرض حالة الطوارئ علي فريق عمل " بورصة مصر " حيث من المقرر أن يعرض بدور السينما في عيد الفطر المبارك .



وتجسد رانيا شخصية "سمية" تعمل "موديل" يقوم الرسام برسمها بورتريه طوال أحداث الفيلم في الكافيه، والفيلم يناقش قضايا اجتماعية عن طريق مجموعة من الأشخاص يجلسون في الكافيه من جميع الأنواع والأجناس".



فيلم "بورصة مصر" بطولة حسن حسني، لطفي لبيب، محمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، كلوديا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر نجوي فؤاد، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبي أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعه من تأليف علاء مرسي، إخراج أحمد نور.





