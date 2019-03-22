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محافظات

قافلة طبية بشمال الأقصر.. غدا

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:37 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
شمس يونس
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية غدا السبت وبعد غد الأحد الجارى بالوحدة الصحية بالزينية بحرى، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال والأنف والأذن والنساء والتوليد والباطنة والجلدية ، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

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