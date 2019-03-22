أمريكية إفريقية تقاضي جامعة هارفارد لاستغلالها صور "أجدادها العبيد"

قاضت مواطنة أمريكية من أصول إفريقية جامعة هارفارد بسبب "انتهاكها" لصور أجدادها "العبيد".



وبحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية، فإن تامارا لانير اتهمت هارفارد بامتلاك بشكل غير قانوني والاستفادة من صور عبيد من بينهم أجدادها، في قضية تظهر كيف أن الجامعات لا تزال عالقة في الماضي العبودي للولايات المتحدة.



وبينت القناة أنه في الولايات المتحدة، لا تزال الجامعات تواجه ذاكرة العبودية، إذ أن مواطنة أمريكية رفعت دعوى أمام هذه الجامعة الكبيرة بتهمة امتلاك صور لعبدين تقول أنهما أجدادها.



تعود هذه الصور إلى عام 1850 وأعيد نشرهما عام 1976 قبل أن يحفظان في متحف لدى جامعة هارفارد، وتظهر صور 13 عبدا من إصول أفريقية وبدون ملابس، ومن بين هؤلاء العبيد رينتي وأبنته دليا، التي تقول تامارا أنهما أجدادها.

