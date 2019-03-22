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فن

كندة علوش لابنتها حياة: "سأعطيك كل الحب في العالم"

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد الأم بصورة جديدة مع ابنتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".
وعلقت كندة علي الصورة :" "سأعطيك كل الحب فى العالم".

من ناحية أخرى اعتذرت كندة عن فيلم "أعز الولد" الذي كان سيجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وسبب اعتذارها يرجع لابنتها "حياة" التى ترغب فى رعايتها حيث إنها فى الشهور الأولى من عمرها.
كندة علوش لابنتها حياة: "سأعطيك كل الحب في العالم"

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