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وزير الآثار: حجز 150 تذكرة لحضور معرض توت عنخ آمون.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:15 ص
وزير الأثار خالد
وزير الأثار خالد العنانى
حمزة شعيب
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الكثير من إعلانات ودعاية معرض "توت عنخ آمون"، ملأت شوارع باريس، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على حجز 150 تذكرة لحضور المعرض.

وأضاف "العناني"، في لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، من باريس، والمذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هناك انبهارا شديدا في عيون زائري معرض "توت عنخ امون"، في باريس، مؤضحًا أنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 1000 شخص، و950 أكدوا على زيارة المعرض.

ونوه إلى أنه هناك نحو 5 آلاف قطعة أثرية للتمثال سيتم عرضها، لذلك تم إنجاز فيلم تسجيلي عنها، موضحًا أن الفرنسيين يعتبرون أنفسهم شركاء في علم الآثار المصري لذلك مهتمون جدًا بالمعرض.

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