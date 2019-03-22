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حوادث

كشف غموض مصرع نجار بالدقهلية

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:45 ص
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية
همت الحسينى
كشفت  مباحث مركز شرطة منية النصر لغز مصرع نجار مسلح بقرية برمبال الجديده حيث تبين أنه تناول مقوى جنسى أدى إلى ارتفاع ضغط الدم  لم يتحمل ذلك ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان   اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر يفيد بوصول محي .ا م ٤٦ عاما يعمل نجار مسلح من ناحية برمبال الجديدة  جثة هامدة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت إيداع الجثة مشرحة المستشفى واستدعاء الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.

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