حنان مطاوع من كواليس مسلسل "لمس أكتاف": يا مسهل

تواصل النجمة حنان مطاوع، تصوير دورها فى مسلسل "لمس أكتاف" أمام النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى موسم رمضان الدرامى 2019، من إنتاج شركة سنيرجى.



ونشرت حنان، صورة لها من كواليس تصوير المسلسل، صحبتها بتعليق: "لمس اكتاف.. رمضان 2019.. يا مسهل".



مسلسل "لمس أكتاف" يشارك فى بطولته الى جانب ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، أحمد كشك، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، ويعد العمل البطولة المطلقة الثالثة لياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم".