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منوعات

آبل تطيح مايكروسوفت وتستعيد مكانتها كأكبر شركة مدرجة في العالم

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:40 ص
رموز شركتي آبل ومايكروسوفت
رموز شركتي آبل ومايكروسوفت
آية جمعة
تغلبت شركة آبل Apple على شركة مايكروسوفت Microsoft لتستعيد لقبها باعتبارها أكبر شركة مدرجة في العالم، حيث ارتفعت أسهم شركة الإلكترونيات العملاقة بنسبة تقترب من 4٪ أمس الخميس، مما أعطى شركة آبل سقفًا في السوق بحوالي 916 مليار دولار، متفوقة على مايكروسوفت التي قدرت القيمة السوقية لها بـ908 مليارات دولار.

وبحسب ما ذكره موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكية، تراجعت قيمة آبل في الأسواق منذ أغسطس 2018، وذلك بعد أن وصلت قيمتها لتريليون دولار في ذلك الوقت.

واستعادت آبل مكانتها في السوق وسط توقعات بأن الشركة العملاقة ستكشف يوم الاثنين، عن خدمة بث الفيديو لمنافسة Netflix، كما أن إزاحة الستار عن أجهزة iPad و iMacs و AirPods الجديدة قد غذت الضجة.

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