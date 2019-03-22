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فن

منى عبدالغني: أبدأ تصوير زلزال غدا أمام محمد رمضان

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تبدأ الفنانة مني عبد الغني غدا تصوير أحداث مسلسلها الجديد " زلزال " في إحدى الاستوديوهات بمدينة الإنتاج الإعلامى .

وعن دورها :أجسد شخصية زوجة ماجد المصري، الذي يعد من أثرياء منطقة "العياط"، ولديهم ابنتهم الشابة ذات الـ23 عاما، والتي تجسدها الفنانة هنادى مهنى.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

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