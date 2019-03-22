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بث مباشر لأول صلاة جمعة من نيوزيلاندا عقب الحادث الإرهابي

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:20 ص
أول صلاة جمعة من
أول صلاة جمعة من نيوزيلندا
عبدالصمد ماهر
حرصًا من موقع صدي البلد ، علي تقديم خدمة إخبارية مميزة ، نقدم لمتابعينا ، بثا مباشرا من أول صلاة للجمعة من نيوزيلندا ، عقب الحادث الإرهابي ، الذي استهدفا مسجدين الجمعة الماضية .

وكانت وزارة الخارجية، قد أدانت ، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، وداعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد البيان وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيرًا جديدًا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

ونوه البيان إلى متابعة وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا لتطورات هذا الحادث الأليم، فضلًا عن استمرار التواصُل مع السلطات النيوزيلندية المعنية في هذا الشأن.



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