WhatsApp Business متوفر الآن على iOS

أفاد موقع WABetaInfo التقني بأنه اكتشف تطبيق واتساب الأعمال WhatsApp Business على متجر التطبيقات الميكسيكي على هاتف يعمل بنظام iOS، كما أبلغ المستخدمين لاحقا أن التطبيق أصبح متاح أيضا في فرنسا والبرازيل.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تم إصدار تطبيق واتساب الخاص بالأعمال لأول مرة على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك في يناير من العام الماضي.



وتطبيق "واتساب بيزنيس" هو إصدار منفصل من "واتساب" العادي، تم تصميمه للسماح للشركات بالتواصل مع عملائها.



وإلى جانب القدرة على الرد على العملاء مباشرة، فإن "واتساب بيزنيس" WhatsApp Business لديه ميزات أخرى مخصصة للشركات، مثل رسائل الترحيب، والقدرة على سرد المعلومات مثل أوقات العمل والعناوين، كما أن تطبيق WhatsApp Business مجاني للشركات لتنزيله واستخدامه.