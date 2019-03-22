أرض اللواء تعانى من انتشار القمامة ووجود تكسير بالطرق

بعثت القارئة "مى محمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة أرض اللواء بمحافظة القاهرة.





وأوضحت "مى" أن منطقة أرض اللواء تعانى من انتشار أكوام القمامة بالطريق الأبيض ووجود تكسير بالطرق ما يفسد المظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



