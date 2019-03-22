ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أرض اللواء تعانى من انتشار القمامة ووجود تكسير بالطرق

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:01 ص
أكوام القمامة
أكوام القمامة
كريم ناصر
بعثت القارئة "مى محمد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع تشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة أرض اللواء بمحافظة القاهرة. 

وأوضحت "مى" أن منطقة أرض اللواء تعانى من انتشار أكوام القمامة بالطريق الأبيض ووجود تكسير بالطرق ما يفسد المظهر الحضارى للحى ، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ترشيحاتنا

وفاء عامر تكشف عن الاسم الحقيقي لشقيقتها آيتن.. فيديو

برلمانى: إصلاح الأجور يمنح الدولة المزيد من الاستقرار الداخلي

أقباط نيوزيلندا ورئيسة الوزراء يرتدون الحجاب تضامنا مع ضحايا مسجد كريست.. صور

رئيسة وزراء نيوزيلندا تقضي على الفتنة بحجاب الوئام.. والصلاة على الرسول.. فيديو

آيتن عامر: أختى وفاء ربتني وكنت بقولها يا ماما

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

17 سنة سجن لـ 3 أشخاص عرضوا مباريات الدوري الإنجليزي على الإنترنت

وصول قوات أمريكية إلى ألمانيا في إطار إستراتيجية جديدة للانتشار السريع في أوروبا

طريقة عمل كرياتين طبيعي لتنعيم ولمعان الشعر بالمنزل

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019

عدة المطلقة إذا مات عنها زوجها

نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

فيديو

فيديو جراف.. المحيط الأطلسي يبتلع 2000 سيارة فاخرة
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الجمعة 22-3-2019.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
قوطة بعد تقدمه ببلاغ ضد مجلس نادي المصري: عايز أعرف فين الـ 300 مليون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟