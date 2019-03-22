سعدة: لائحة جزاءات الأعلى للإعلام بها العديد من النقاط الجيدة

أكد طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، أن لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى للإعلام، بها العديد من النقاط الجيدة، ولكن هناك بعض النقاط أيضًا محل خلاف.



وأضاف سعدة، في تصريحات لصدي البلد، ان المشهد الإعلامي في حاجة لمزيد من الضبط، لذلك علينا التكاتف جميعًا للخروج بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا ان رئيس المجلس الأعلى للإعلام يتعاون مع نقابة الإعلاميين، لممارسة الإعلام بصورة رسمية وقانونية.



وتابع : أننا نسعى جميعا لضبط المشهد الإعلامي، دون التعدي على حرية الإعلام، خاصة وأن هناك ميثاق شرف إعلامى، يحفظ للإعلاميين حقوقهم ويلزمهم بواجبات وضوابط المهنة .