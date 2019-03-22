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منوعات

سي إن إن: فيسبوك أساء حفظ كلمات سر مستخدميه وتركها غير مشفرة

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:49 ص
شركة فيسبوك
شركة فيسبوك
آية جمعة
ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الناطقة بالعربية أن فيسبوك قد كشف، أمس الخميس، أنه حفظ كلمات المرور الخاصة بمئات الملايين من المستخدمين غير مشفرة، وكذلك عشرات الآلاف على انستجرام، أي أنها عرضه للوصول إليها من قبل 20 ألف موظف في فيسبوك.

وقال نائب الرئيس لهندسة الأمن والسرية في فيسبوك بيدرو كاناهوياتي إن "الشركة تقوم بإخفاء كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب، حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها"، وأضاف أن "هذا ما لم يحصل في هذه الحالة".

وتابع كاناهوياتي قائلا "هذه الكلمات السرية، لم تكن يومًا ظاهرة لأي أحد خارج الشركة، ولم نحصل على أي دليل حتى اليوم، بأنه قد تم الوصول إلى كلمات السر من قبل أي موظف بالشركة".

وذكرت فيسبوك أنها علمت بالمشكلة في شهر يناير الماضي 2019 كجزء من مراجعة أمنية، كما أكدت أنها عالجت الثغرة الأمنية، وأنها ستنبه المستخدمين الذين تأثروا بالمشكلة.

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