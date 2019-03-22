ترامب يعلن اعتراف أمريكا الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.. وإسرائيل ترحب.. وروسيا والاتحاد الأوروبي يرفضان الدعوة.. والجامعة العربية ترد

الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تابعة إداريًا لمحافظة القنيطرة وتقع بكاملها ضمن حدود سورية، ولكن في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها، حيث تسيطر إسرائيل على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سوريا بإعادته إليها ، ويسمى الجولان أحيانًا باسم الهضبة السورية، فقبل 1967 كان اسم "الهضبة السورية" أكثر شيوعًا مما هو عليه اليوم .



- ترامب: حان وقت اعتراف أمريكا الكامل بسيادة إسرائيل على الجولان



قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس- إنه حان وقت اعتراف أمريكا الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".



- ترحيب إسرائيلي

حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب دعمه الاعتراف الامريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة.



أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب فيه عن شكره له بسبب دعمه للاعتراف الامريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتلة.



وقال نتنياهو لترامب، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية: "أنت صنعت تاريخا"



كان نتنياهو قد كتب على حسابه بموقع "تويتر": "في الوقت لذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل, الرئيس ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. شكرا أيها الرئيس ترامب.



فيما قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، تعليقا على تغريدة ترامب بشأن الجولان: الرئيس ترامب يثبت مرة أخرى قوة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولقد حان الوقت كي يدرك العالم أن مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.



- معارضة روسية



قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن روسيا تعارض الخطوة الأمريكية بشأن هضبة الجولان.



وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن موسكو تؤكد معارضتها لأي تغيير في وضع هضبة الجولان من خلال هذا المسار.



وأضافت أنه لا يمكن فعل مثل هذا الأمر من خلال تغريدة على موقع تويتر، وأن الطريقة الوحيدة لتغيير الاتفاقات المتعلقة بهضبة الجولان لابد أن تمر عن طريق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.



وأعلن عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف، أمس الخميس، أن روسيا لن تعترف أبدا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.



وقال موروزوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "روسيا لن تقدم على هذا الاعتراف أبدا"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على إثارة غضب المجتمع الدولي والعالم العربي، ولديه ثلاثة أهداف "أولها تعزيز الارتباط بإسرائيل التي يجب ألا تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف بل الحليف الوحيد لها في هذه المسألة".



وتابع: "الهدف الثاني يكمن في تقسيم العالم العربي، هناك من سينحني وسيصمت وبذلك يعزز علاقته بالولايات المتحدة ويضعف الوحدة العربية في هذه المسألة. أما الهدف الثالث فهو ضرب سوريا والشراكة مع روسيا في هذه المسألة".



- إدانة عربية



أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل في مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967.



وقال عريقات في بيان صحفي: "بالامس اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل، واليوم يقول أنه من أجل امن المنطقة يجب أن تكون هضبة الجولان السورية المحتلة تحت سيادة إسرائيل".



وأضاف عريقات متسائلا: "ما الذي سيأتي به الغد؟ عدم استقرار وشلال دم في منطقتنا".





- الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة ترامب

صرحت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يرفض ما أشار إليه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على هضبةالجولان.



وأضافت المتحدثة الرسمية بإسم الإتحاد أن المنظمة الأوروبية لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.



كما أوضحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، أن "موقف الاتحاد الأوروبي" إزاء مرتفعات الجولان" لم يتغير وأنه، "بموجب القانون الدولي، لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام 1967، بما فيها مرتفعات الجولان، ولا يعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية".



- الجامعة العربية: إعلان ترامب حول الجولان لا يساوي الحبر الذي كتب به



صرح مصدر بجامعة الدول العربية بأن اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، بالباطلة، مضيفا أن الجامعة ستتخذ موقفا حاسما تجاه هذا القرار.



ووفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم، وصف المصدر إن إعلان ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان "باطل ومنعدم ولا أساس له ولا يساوي الحبر الذي كتب به بل ويخالف صحيح قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على أن هضبة الجولان محتلة وسوف يكون للجامعة العربية موقفا حاسما تجاه هذا القرار".



وأضاف المصدر الذي لم تذكر روسيا اليوم اسمه، أن هذا القرار باطل ولاغ وغير ذي إثر، إذ أن الجولان هي أرض عربية محتلة طبقا لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.



وناشد المصدر المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إتخاذ كافة السبل لإنفاذ قراراتهم بهذا الشأن.