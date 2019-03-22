طريقة عمل كرياتين طبيعي لتنعيم ولمعان الشعر بالمنزل

اصبح الكيرياتين والبروتين من إحدى هوس الفتيات الفترة الاخيرة وقدم المعالج بالطب البديل محسن النادي وصفة سهلة بمكونتها الخام تعمل على إصلاح شعر الاطفال والكبار لانها طبيعية بدون اى اضرار

المكونات

2 بيضة كاملة

3 معالق زيت من كل من زيت ( الارجان _ جوز الهند _ الزيتون )

2 معلقة زبدة شيا كبيرة



الطريقة

نضع البيضتين فى الخلاط ونخلطهم دقيقتين ثم نضيف الزيوت بالتدريج وبعدها الزبدة ونتركهم دقيقتين ونحفظهم فى الثلاجة

تستخدم مرة فى الاسبوع على شعر جاف وتترك من ساعتين الى 3 ساعات ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم

لازالة رائحة البيض ان وجدت يتم اضافة معلقة صغيرة من البن او النسكافية الى ماء الشطف.