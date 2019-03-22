المياه اليابانية المفتاح لحرق الدهون في أسبوع

المياه اليابانية “من المشروبات المهمة التي يشربها اليابانيين وهي عبارة عن مياه بالجنزبيل بشكل يومي وهي من الوصفات الطبيعية اللي بتساعد على حرق دهون البطن والظهر والفخذين والأرداف، التي تعتبر من أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون ويكون صعب التخلص منها بسهولة، والمياه اليابانية لن تساعدك على خسارة الوزن لكن مفيدة جدا للصحة بشكل عام وتحمي من الأمراض.



وهناك طريقة معينة لشرب المياه اليابانية لتخسيس الوزن وتكون عبارة عن ديوتكس.



عليكي إحضار زجاجة ماء ووضع بها اوراق النعناع ومعلقة زنجبيل وشرائح الخيار وشرائح الليمون وتترك طول الليل بالثلاجة وتناول كوب علي الريق وتوزيع الباقي علي مدار اليوم وعليكي بالمواظبة حتى تلاحظين النتيجة من أول اسبوع.