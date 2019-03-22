ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع كيماويات في الصين إلى 44 شخصا.. فيديو

ارتفع عدد ضحايا انفجار مصنع للكيماويات في الصين إلى 44 شخصا وسط توقعات بارتفاع العدد بسبب وجود 58 مصاب في حالة خطيرة.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مؤتمر صحفي لتساو لوباو، عمدة مدينة يانتشنج أن 44 شخص قتل في الحادث بينما يبقى 32 آخرين في حالة صعبة و58 في حالة خطيرة.







وكان انفجارا ضخما وقع في منشأة صناعات كيمياوية، أمس الخميس في مدينة يانتشنج، بمقاطعة جيانجسو، شرق الصين.