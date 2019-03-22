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حوادث

ضبط 81 لفافة هيروين وحشيش في حملة للقضاء على بؤر المخدرات بالبحيرة

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:03 ص
مخدر الحشيش
مخدر الحشيش
جمالات الدمنهورى
نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن حملة مكبرة للقضاء على بؤر المخدرات وضبط العناصر الاجرامية بدائرة مراكز وأقسام المديرية بتوجيهات اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي .

أسفرت الحملة عن ضبط كل من : "شريف  ي  أ 34 سنة " عاطل ومقيم بسنتواى بمركز أبو حمص سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة بحوزته 29 قطعة لمخدر الحشيش  تزن 50 جراما تقريبًا ، مبلغ 110 جنيهات، هاتف محمول، و"محمود  ع ع 32 سنة "عاطل ومقيم المهاجرين بمركز أبو حمص  سبق اتهامه فى 13 قضية متنوعة بحوزته 19 قطع لمخدر الحشيش  تزن ( 40 ) جرام تقريبًا  ، مبلغ 30 جنيهًا  ، هاتف محمول ،"إبراهيم  ع ا 23 سنة "عاطل ومقيم مدينة أبو حمص سبق اتهامه فى قضيتى متنوعة  بحوزته قطعة لمخدر الحشيش  تزن  200 جرام تقريبًا .

كما تم ضبط " محمد ش م ع 27 سنة "عاطل ومقيم المهاجرين بقسم كفر الدوار  ،"أحمد م ف 23 سنة" عاطل ومقيم بقسم كفر الدوارسبق إتهامه فى 5 قضايا متنوعة بحوزتهما  17 قطعة لمخدر الحشيش تزن  60 جرام تقريبًا ، مبلغ  240  جنيها، وضبط "محمد ا ع ا  27 سنة "عاطل ومقيم المهاجرين بقسم كفر الدوار  سبق اتهامه فى القضية جنح قسم شرطة كفر الدوار سلاح أبيض بحوزته 3 لفافات لمخدر الهيروين تزن حوالى 3 جرامات، "أحمد ر ع ع 43 سنة "عاطل ومقيم انطونيادس بقسم كفر الدوار  سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة بحوزته 12  لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالى 12  جرام ، مبلغ 260 جنيهًا ، هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع وهواتف المحمول للإتصال بعملائهم.

وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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