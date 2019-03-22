طريقة سهلة لمعرفة من حظرك على واتس آب

يعد تطبيق واتس اب واحدا من أكثر وسائط المراسلة تفضيلًا ويستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ويتيح لك تطبيق المراسلة الشهير اختيار من تريد التحدث إليه أو قطع التحدث مع شخص ما من خلال ميزة "الحظر" أو "إلغاء الحظر"!



وإذا قمت بحظر شخص ما على واتساب، فلن تتمكن من تلقي أي رسائل منه ومع ذلك، سيتمكن من إرسال رسائل على رقمك ولكن لن تستلمها، لذا كثير من الناس لا يعرفون كيفية معرفة ما إذا كان قد تم حظره على واتساب أم لا، سنقوم هنا بسرد المؤشرات التي ستساعدك على معرفة ما إذا كان شخص ما قد حظرك أم لا، وفقا لموقع "زي بيزنيس" الهندي.



1- لن تتمكن من رؤية آخر ظهور لجهة الاتصال أو ما إذا كان الشخص متصلًا في نافذة الدردشة.



2- لن تظهر لك تحديثات صورة البروفايل الخاصة بالمستخدم.



3- أي رسائل يتم إرسالها إلى جهة اتصال تم حظرها ستظهر دائمًا علامة تُظهر أنه (تم إرسال الرسالة)، ولن تظهر أبدًا علامة اختيار مزدوجة التي تُظهر (تم تسليم الرسالة).

