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أخبار العالم

الرئيس الصيني يأمر بسرعة إنقاذ مصابي انفجار مصنع الكيماويات مع تزايد الضحايا

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:40 ص
صدى البلد
حسن محرم
أمر الرئيس الصيني، شي جين بينج، السلطات بالتقدم لإنقاذ مصابي انفجار مصنع الكيماويات مع ارتفاع الضحايا إلى 47 قتيلا و640 مصابا.

وبحسب وسائل إعلام رسمية صينية، فإن عدد الضحايا بلغ حتى الآن 47 شخصا إضافة إلى 640 مصابا في انفجار مصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانجسو بشرق البلاد في واحدة من الحوادث الصناعية التي أغضبت الرأي العام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار وقع أمس الخميس في منطقة تشينجياجانج الصناعية بمدينة يانتشينغ وتمت السيطرة على الحريق الساعة الثالثة صباح الجمعة.

وأضاف أنه تم نقل الناجين من الانفجار إلى 16 مستشفى مشيرا إلى أن 640 شخصا يُعالجون من إصابات وأن 32 منهم حالاتهم خطيرة.

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