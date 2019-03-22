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أخبار العالم

إجلاء 4 آلاف مواطن في الصين بعد انفجار مصنع مبيدات حشرية

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:25 ص
صدى البلد
حسن محرم
أجلت السلطات الصينية حوالي 4 آلاف مواطن بسبب انفجار مصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانجسو الشرقي، والذي خلف حتى الآن 47 قتيلا و640 مصابا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان لإدارة المدينة أنه تم إجلاء نحو 3 آلاف موظف وحوالي ألف من السكان المحليين بسبب الانفجار.

وانتشر الحريق في المصنع المملوك لشركة تيانجياي للكيماويات إلى المصانع المجاورة، وقالت وسائل إعلام إن أطفالا في حضانة بمحيط الانفجار أصيبوا جرائه.

ويجرى التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. غير أن الشركة التي تنتج ما يزيد على 30 مركبا كيميائيا عضويا بعضها قابل للاشتعال سبق أن رصدت السلطات انتهاكها لمعايير السلامة وتم تغريمها وفقا لصحيفة تشاينا ديلي.

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