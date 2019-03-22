بعد عودته إلى ريال مدريد..تعرف على أسطول سيارات زين الدين زيدان..صور

يعد زين الدين زيدان من بين الشخصيات الاستثنائية التي مرت على عالم كرة القدم؛ حيث كان لاعبا استثنائيا بمهاراته وقيادة منتخب فرنسا للحصول على كأس العالم لأول مرة في تاريخه عام 1998، كما كان استثنائيا أيضا كمدرب، حيث حصل مع نادي ريال مدريد الإسباني على 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، في إنجا لم يسبقه إليه أي مدرب في تاريخ الساحرة المستديرة.





ومع عودة زيدان ذي الأصول الجزائرية إلى مدريد، نلقي لكم الضوء على أسطول سيارات زيدان الاستثنائي أيضا.





وبحسب موقع "المربع نت" السعودي، يتمتع "زيزو" برعاية شركة "أودي" الألمانية، بحكم تواجده في ريال مدريد، حيث ترعى الفريق، وخلال تواجده كمدرب حصل زيدان على أودي TT في السابق.





وحصل مؤخرا على سيارة "RS7" كواترو الرياضية، والمزودة بمحرك بقوة 560 حصان، وتصل من سرعة 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية فقط.



