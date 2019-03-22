ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

بعد عودته إلى ريال مدريد..تعرف على أسطول سيارات زين الدين زيدان..صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:35 ص
زين الدين زيدان مدرب
زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد
حسام رضوان
يعد زين الدين زيدان من بين الشخصيات الاستثنائية التي مرت على عالم كرة القدم؛ حيث كان لاعبا استثنائيا بمهاراته وقيادة منتخب فرنسا للحصول على كأس العالم لأول مرة في تاريخه عام 1998، كما كان استثنائيا أيضا كمدرب، حيث حصل مع نادي ريال مدريد الإسباني على 3 ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، في إنجا لم يسبقه إليه أي مدرب في تاريخ الساحرة المستديرة.

ومع عودة زيدان ذي الأصول الجزائرية إلى مدريد، نلقي لكم الضوء على أسطول سيارات زيدان الاستثنائي أيضا.

وبحسب موقع "المربع نت" السعودي، يتمتع "زيزو" برعاية شركة "أودي" الألمانية، بحكم تواجده في ريال مدريد، حيث ترعى الفريق، وخلال تواجده كمدرب حصل زيدان على أودي TT في السابق.

وحصل مؤخرا على سيارة "RS7" كواترو الرياضية، والمزودة بمحرك بقوة 560 حصان، وتصل من سرعة 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية فقط.

كما يضم أسطول زيدان سيارة لكزس إل إس، وبنتلي مولسان، ومرسيدس إس كلاس، ورنج روفر.
RS7 RS7
بعد عودته إلى ريال مدريد..تعرف على أسطول سيارات زين الدين زيدان..صور
أودي TT أودي TT
لكزس إل إس لكزس إل إس
بينتلي مولسان بينتلي مولسان
مرسيدس إس كلاس مرسيدس إس كلاس
رنج روفر رنج روفر

ترشيحاتنا

إصابة الطفل بالجدري يهدده بهذا المرض في الكبر

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو

عدة المطلقة إذا مات عنها زوجها

أمهات على الشاشة.. 5 إعلاميات حازوا على لقب ست الحبايب عبر الفضائية

سيدة تجبر حماتها على الاستحمام قبل الاقتراب من حفيدها لهذا السبب

منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير لمواجهة النيجر

جزيرة هادئة للبيع وبسعر مغرٍ

جومانا مراد: منشرتش صورة ابنى علشان خايفة من العين.. فيديو

موسكو: تغيير صفة هضبة الجولان بالالتفاف على قرارات مجلس الأمن انتهاك مباشر

قوطة بعد تقدمه ببلاغ ضد مجلس نادي المصري: عايز أعرف فين الـ 300 مليون.. فيديو

رفع الأذان في جميع أنحاء نيوزيلندا

فيديوجراف| مولودة عملاقة وزنها يتجاوز حجم كرة بولينج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

فيديو

دبلوماسي: تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة مطلب شعبى.. فيديو
افتتاح وحدة علاج طبيعية لأطفال الشلل الدماغي بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو
خبير أثري يفجر مفاجأة حول مقبرة توت عنخ آمون.. فيديو
سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟