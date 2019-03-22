حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 22 مارس 2019

يعتبر حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وحول هذا الأمر، كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 22 مارس 2019، على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحكم في العصبية وتجنب الاختلاف مع شركاء حياتك.

اجتماعيا ومهنيا: حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عائليا واجتماعيا: تستمتع اليوم بمسئولياتك وتميل لعدم تأجيل ما عليك من واجب.

صحيا ومهنيا: تقوم بواجبك بدون تذمر وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تحافظ على تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية باحترام الجميع.

عاطفيا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك بتنظيم أفكارك على المستوى الشخصي والمهني.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: اليوم أنت بارع في عرض وجهة نظرك بدون صدامات.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يعدك بأوقات ساحرة تجمعك بالأهل والأحباب.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

ماليا: القمر في منزل المال يمنحك اليوم يقظة ذهنية تساعدك على إدارة أموالك بذكاء.

اجتماعيا وعائليا: المشتري في وضع معاكس قد يسبب لك تشوشا وميلا للعصبية... فلا تتذمر.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية والتألق.

مهنيا: يذخر يومك بنشاطات وأعمال تعود عليك بالفائدة وتمدك الكواكب بإصرار كبير.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراجعة خبرات سابقة وترغب في الانعزال وعليك أن تلزم الكتمان.

عاطفيا: تهتم بتوطيد علاقتك بمن تحب وقد يكشف لك الطرف الآخر أسرارا.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: الشمس في منزلك الخامس تمنحك كل الحماس والإصرار ويعدك ذلك بالنجاح في كل مبادرة تقوم بها.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم باجتماعات سارة ولقاءات شاعرية تجمعك بمن تحب.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا: القمر في وضع معاكس.. لا تدخل اليوم في حوارات تجرك لمناطق شائكة.

عاطفيا وعائليا: ينصحك الفلك أن تتحكم في انفعالاتك اليوم كي لا تخلق لنفسك مشاكل أنت في غنى عنها.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: رغم الضغوط تستطيع اليوم أن تتكيف ببساطة مع المستجدات.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يدعمك ويمدك بالقدرة على الإقناع وقد تنفعك بصيرتك في استنتاج الكثير.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

ماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بأسلوب اقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك.

مهنيا: المشتري في مربع برجك وعليك أن تبحث جيدا ما يرد إليك من أخبار وأن تحسب خطواتك.



