أنسب وقت لتناول الفاكهة يوميا للتمتع بفوائدها

تعد الفاكهة من أكثر الأطعمة الصحية، ولكن لا يعلم الكثيرون أنسب الأوقات لتناولها وذلك من أجل التمتع بفوائدها.





وقال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل: إن تناول الفاكهة في الصباح على معدة فارغة من أفضل الأوقات ﻷنها تزيل السموم من الجسم.





وأشار النادى، إلى أن الفاكهة تحتوي على سكر طبيعي يعتبر أفضل بكثير من السكريات الصناعية التي يحصل عليها الجسم من خلال الأطعمة المصنعة، كما تعد من أفضل الوجبات الخفيفة للجسم.





وأضاف استشارى الطب البديل، أن تناول الفاكهة خلال فترة بعد الظهيرة من أنسب الأوقات كذلك.