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منوعات

صيني يتجرد من مشاعره ويبيع طفلته لسداد ديونه

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:39 ص
صدى البلد
مريم صليب
تلقت الشرطة الصينية بلاغا من سيدة ضد زوجها الذي اختطف ابنتها، وباعها بسبب الضائقة المالية التي يمر بها لسداد ديونه.

وحسبما ورد في "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الأب الذي يدعى "جيانج"، أعلن عن طفلته الصغيرة، البالغة من العمر عاما، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي واتفق معه أن يشتري طفلته بحوالي 9000 دولار.

بدأ الأب المتجرد من الإحساس في تنفيذ خطته حيث قال لزوجته إنه سيأخذ طفلته الصغيرة ويذهب إلى والديه، ولكن اختفت الطفلة وعاد الأب بدونها وكلما سألت عنها أمها يختلق الأعذار حتى أثار شكوكها فقامت بالبحث في هاتفه لتجد محادثة بينه وبين أحدهم يتفاوض معه على المبلغ المطلوب، وعلى الفور قامت بالإبلاغ عنه.

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