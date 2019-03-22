منطقة دمياط الأزهرية تعلن أسماء الأُوائل بمسابقة القرآن للمراحل التعليمية

أعلن مكتب التَّوجيه الاجتماعي "فتَيات" بمنطقة دمياط الأزهرية، عن أسماء أُوَائل مسابقة القرآن الكريم، للمَراحِل التعليمية الثلاث.



وجاءت أسماء الأوائل، على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية: 1ــ مَريَم محمد رمضان، (معهد السرو الابتدائي). 2ــ فاطِمة الزهراء خفاجة، (معهد تفتيش السرو الابتدائي). 3ــ شهْد السيد شحات، (معهد السعيدية البحرية).



المرحلة الإعدادية: 1ــ الدرداء مُحَمَّد مِصباح، (معهد فتَيات فارسكور). 2ــ فاطمة طه عبد المقصود، (معهد فتَيات السعيدية القبلية). 3ــ رنا صبري الحلواني، (معهد فتَيات مدينة كفر سعد).



المرحلة الثانوية: 1ــ حنين شَريف المزين، (معهد فتَيات فارسكور). 2ــ منيرة أشرف محمد، (معهد فتَيات الروضة). 3ــ نورهان رضا شَريف، (معهد فتَيات السرو).



