موجة من دموع الشيطان تطيح بفتاة أثناء التقاطها صورة

كانت كل ما تود أن تفعله الشابة الصينية هو أن تحصل على صورة تتذكر بها رحلتها السياحية لإندونيسيا، ولكنها أصبحت فجأة داخل موجة بقلب المحيط الهندي، ومصير مجهول لدقائق.



فقد كانت السائحة الصينية تقضي عطلتها في إندونيسيا، وأثناء زيارتها لمنطقة "دموع الشيطان" بالمحيط الهندي وتحديدًا جزيرة نوسا ليمبونغان، وودت أن تلتقط صورة مع المنظر الطبيعي، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".



وفي أثناء وقوفها لالتقاط الصورة ضربتها موجة عنيفة لتسحبها إلى داخلها، وتختفي الشابة عن أنظار رفاقها، وتداول مقطع فيديو لهذه اللحظات العنيفة.



وبعد دقائق ظهرت الشابة بإصابات في جسدها، نتيجة إطاحتها القوية ، ولكن لحسن حظها كانت الإصابات عبارة عن كدمات على كتفها ومرفقها، وكشط.