غدا.. انطلاق تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي بمنطقة أسيوط الأزهرية

تبدأ غدا السبت، تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي "الموسم الرابع" والتي تجريها اللجنة التنسيقية للمشروع بمنطقة أسيوط الأزهرية لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بمراحلها التعليمية الثلاث.





وقال الدكتور/ علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، إن المنطقة قسمت الإدارات التعليمية وفق جدول تم إعداده لمدة خمسة أيام، لإجراء التصفيات التي تبدأ السبت 23 مارس وتستمر حتى الأربعاء الموافق 27 من نفس الشهر، على النحو التالي: السبت 23 مارس: طلاب إدارات ديروط وصدفا وساحل سليم. الأحد 24 مارس: طلاب إدارات القوصية والفتح وأبوتيج. الإثنين 25 مارس: طلاب إدارات منفلوط والبداري والغنايم. الثلاثاء 26 مارس: طلاب إدارات أبنوب وأسيوط شرق. الأربعاء 27 مارس: طلاب إدارات أسيوط غرب، والإدارات التي لم تحضر في موعدها.





وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلى فرز الدرجات وترتيب العشرة الأوائل على مستوى المنطقة يوم الخميس الموافق 28مارس، منوهًا عن تصعيد ثلاثة طلاب من كل معهد وبحوزته خمس جوازات خاصة لحضور التصفيات أمام لجان التحكيم التي سيتم تشكيلها من خمسة محكمين في قاعة السكن الداخلي بجوار معهد عمر بن الخطاب.