فى يومها العالمى.. احذر تناول المياه في الزجاجات وبكثرة

يحتفل العالم اليوم الموافق 22 مارس من كل عام باليوم العالمى للمياه، حيث يعد هذا اليوم فرصة لرفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه، وإلهام الآخرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث فارق.



ويعود الاحتفال باليوم العالمي للمياه إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992، حيث أوصى بفعالية عالمية للمياه، واستجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة وحددت 22 مارس 1993 كأول يوم عالمي للمياه.



وفى هذا السياق نرصد لكم أبرز الدراسات والأبحاث العلمية المرتبطة بالماء.



فوجدت منظمة الصحة اليابانية أن شرب الماء على معدة خاوية يساعد بنسبة مرتفعة على التخلص من ألم الرأس، ألم الجسم، داء المفاصل، زيادة الوزن، الربو، التهاب البول وأمراض عدة أخرى، كما أجريت دراسة حديثة أثبتت أهمية شرب كمية من الماء على معدة خاوية، وأفادت هذه الدراسة بأن شرب الماء على معدة خاوية يساعد على التخلص نهائيًا من آلام المعدة والتشنجات.



وأوضحت دراسة، أنه لا يمكن تخيل مدى أهمية شرب 10 أكواب من الماء يوميا، فالماء مفيد جدا في تنشيط الدماغ والجسم والعضلات والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجلد، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".



وأكدت أن شرب الماء ضروري لكل البشر ولكن الأمر مختلف بالنسبة للنساء اللواتي يردن المحافظة على جمالهن، حيث إن الماء يساعد في تخفيف وزنهن وتحسين بشرتهن لتصبح أكثر جمالا، والماء قد يعمل على إخفاء الأورام في القدمين ويحسن عملية التمثيل الغذائي التي تقوم بها أجسادهن.



وأجرت منظمة "أو آر بي ميديا" الأمريكية، بالتعاون مع جامعة نيويورك الحكومية، دراسة حديثة توصلت إلى أن عبوة المياه المعدنية الواحدة يمكن أن تكون ملوثة بآلاف الجزيئات البلاستيكية، وفحصت الدراسة 250 عبوة بلاستيكية من 11 علامة تجارية عالمية، وكانت النتيجة أن المياه الموجودة داخل تلك عبوات المياه البلاستيكية تحتوي على ملوثات بلاستيكية ونيلون وبوليمرات.



وحذرت دراسة أسترالية جديدة، من شرب الماء إن لم نكن نشعر بالعطش لأن ذلك قد يقتلنا، فأوضح الخبراء أن شرب كمية زائدة من الماء ينقص الصوديوم في الدم وتصبح المعدلات الضرورية من الصوديوم في الدم منخفضة جدًا حين يتمّ استهلاك كميّة كبيرة جدًا من المياه، وقد يسبب هذا الأمر الخمول، الغثيان والتشنجات وأحيانًا يؤدي إلى الغيبوبة والوفاة.