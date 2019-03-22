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منوعات

شراء تذاكر القطار في فرنسا عبر فيس بوك

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
أ ش أ
يمكن للركاب في فرنسا الآن شراء تذاكر القطارات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بفضل اتفاقية شراكة جديدة بين شركة تشغيل القطارات الفرنسية وموقع "فيس بوك"، تسمح للمستخدمين بشراء تذاكر القطارات مباشرة من خلال الموقع.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري أن التذاكر المباعة عبر الإنترنت تشمل خطوط القطارات فائقة السرعة وقطار "يورو ستار" في غرب أوروبا، فضلا عن الخطوط الإقليمية والدولية، بنفس السعر الذي توفره الشركة.

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