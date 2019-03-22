ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بقضية سرقة بالإكراه في حوش عيسى

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:34 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
جمالات الدمنهورى
تمكنت مباحث مركز شرطة حوش عيسى خلال حملة تنفيذ أحكام وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون، من ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بقضية " سرقة بالإكراه " بقرية الابقعين بدائرة المركز.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم "هشام .ن.م.31 سنة" مقيم الابقعين بمركز حوش عيسى المحكوم عليه فى قضيه "جنايات مركز وادى النطرون " سرقة بالإكراه " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده وتم التحفظ عليه لحين تنفيذ الحكم.

ترشيحاتنا

لا تندهش.. تعرف على سر هجر المعاصي.. فيديو

ترامب يعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في هذا التوقيت

قوطة بعد تقدمه ببلاغ ضد مجلس نادي المصري: عايز أعرف فين الـ 300 مليون.. فيديو

احذر .. 5 عقوبات من الله لتعاطي الاستروكس والحشيش في الدنيا

نصائح لحل امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية بشكل صحيح

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

دورة الترقي..السكة الحديد يطمع في كرم الشرقية..والزيات يستدرج نجمة سيناء

المياه اليابانية المفتاح لحرق الدهون في أسبوع

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

عضو بالكنيست يفضح علاقات نتنياهو النسائية المحرمة

7 مباريات في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 اليوم.. تعرف عليها

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 22 مارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

فيديو

دبلوماسي: تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة مطلب شعبى.. فيديو
افتتاح وحدة علاج طبيعية لأطفال الشلل الدماغي بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو
خبير أثري يفجر مفاجأة حول مقبرة توت عنخ آمون.. فيديو
سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟