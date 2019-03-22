ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بقضية سرقة بالإكراه في حوش عيسى

تمكنت مباحث مركز شرطة حوش عيسى خلال حملة تنفيذ أحكام وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون، من ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بقضية " سرقة بالإكراه " بقرية الابقعين بدائرة المركز.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم "هشام .ن.م.31 سنة" مقيم الابقعين بمركز حوش عيسى المحكوم عليه فى قضيه "جنايات مركز وادى النطرون " سرقة بالإكراه " والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.



وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده وتم التحفظ عليه لحين تنفيذ الحكم.