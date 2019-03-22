عضو بـ الرجاء المطروحي: نتعرض لحملة تشويه لاقترابنا من الصعود للممتاز

أكد نايل الفردي عضو مجلس ادارة نادي الرجاء المطروحي أن الفريق يتعرض لحملة من التشويه بعد تحقيقه الفوز على فريق كفر الشيخ بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال٢٣ من مسابقة دوري القسم الثاني.



وعن واقعة إعطاء رئيس النادي المطروحي مال لأحد الأشخاص في الملعب عقب اللقاء، قال "الفردي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لم يحدث شيء غير عادي في المباراة والواقعة تحدث دائما والشخص الذي ظهر في الصورة مشجع يذهب وراء الفريق والجميع يعرف.. فالأمر ليس جديد فدائما رئيس النادي يساعدهم بعد تشجيع الفريق".



وأضاف: "لا أعرف سبب انتشار الصورة بهذا الشكل رغم أن نادي كفر الشيخ لم يشتكي أو يتحدث بشيء في الامر لأنهم يعلمون طبيعة المعاملة بين رئيس النادي وبعض الاشخاص وهو لا يبخل عليهم بشيء ولعل سوء الحظ أنها ظهرت أثناء التصوير التلفزيوني".



ولفت إلى أن فريق الرجاء اقترب بشدة من القمة والصعود للممتاز لذلك تحدث هذه الأمور لتقليل تركيز اللاعبين في الملعب، ولكن لن يلتفت الفريق لمثل هذه المهاترات وسنركز على تحقيق الهدف بالصعود للدوري الممتاز.



واختتم قوله: "الرجاء يسعى لتحقيق الفوز في الثلاث مباريات القادمة ولن نلتفت لنتائج الفرق وكما أخبر سعد أبو صندوق اللاعبين من قبل الفوز في المباريات الأهم وإذا لم نصعد فإننا سنكون نافسنا بشكل مشرف".