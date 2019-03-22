مقالات كبار الكتاب فى صحف الجمعة.. علاء ثابت يكتب عن مبادرة الرئيس لعلاج الأفارقة..عباس الطرابيلى يناقش ابتعاد المصرى عن التليفزيون الرسمى .. وعماد أديب: قطر وتركيا دمرتا أى جسور للعقل أو المصالحة

-علاء ثابت يشيد بمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى

-جلال دويدار يعدد إنجازات الجنزورى عندما تولى رئاسة الوزراء

-عباس الطرابيلى يناقش ابتعاد المصرى عن التليفزيون الرسمى

-عماد الدين أديب يتحدث عن أسباب فشل أى مصالحة مع قطر



تناولت مقالات كبار الكتاب فى الصحف اليوم الكثير من الموضوعات الهامة منها ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى أسوان ومبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى ، وأسباب ابتعاد المصرى عن التليفزيون الرسمى، أسباب فشل أى مصالحة قطرية مع دول التحالف العربى .



كتب علاء ثابت مقال هام فى جريدة الأهرام بعنوان " صوت إفريقيا من أسوان يوقظ الإنسانية" تحدث فيه عن انطلاق صوت شباب إفريقيا من أسوان خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى أسوان، شعرت بصوت يقول «هنا إفريقيا من أسوان»، صوت مفعم بالأسى، لكنه أيضا مفعم بالأمل، وقد جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدشن جسرا بين أسى الماضى والحاضر والأمل فى المستقبل. فقد تناول الرئيس السيسى حجم التحديات التى تواجهها البشرية، والانتشار غير المسبوق للصراعات والنزاعات التى خلفت حجما هائلا من الدمار والتخريب الذى لم يشهد له التاريخ مثيلا، حتى أصبحت مشاهدة اللاجئين أمرا معتادا ، وصوت الصرخات والثكالى جزءا من حياتنا اليومية.



وأضاف :كنت قد تابعت جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زياراته إلى الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وكيف أنه كان يضع مشكلات القارة الإفريقية فى صدارة الاهتمام بالقضايا الدولية، لم يكن قرار الرئيس بتوفير العلاج لأبناء القارة السمراء من فيروس سى إلا مثالا على ما يمكن أن يفعله التعاون الخلاق بين شعوب القارة، ورسالة تحمل المعنى العميق للإنسانية، التى حان الوقت لإيقاظ ضميره.



وكتب جلال دويدار فى جريدة الأخبار مقال بعنوان " إنجازات د. الجنزوري «الكمبيوتر» تســـتحق التقـديـر والإشـــادة " موضحًا فيه ان لا أحد يمكن بأي حال أن ينكر ما كان يتمتع به الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق من تقدير شعبي بعد توليه منصبه. جاء ذلك كمحصلة لكفاءته في إدارة شئون الدولة خلال فترة اضطلاعه بمسئولية وزارة التخطيط ثم رئاسة مجلس الوزراء.



وأضاف أنه حقق الكثير فى الإنجارات فى المجال الاقتصادي خلال توليه منها :



- ارتفاع معدلات التنمية خلال فترة حكومته الممتدة من ١٩٩٥ حتي ١٩٩٩ إلي ٦٪.

- متوسط دخل الفرد ارتفع من ١٠٣١ دولارا قبل شغله المنصب إلي ١٤٣٣ دولارا.

-معدل التضخم انخفض من 9.3٪ الي ٧٫٩٪.

- بلغت معدلات البطالة 7.9٪ بعد أن كانت 11.8٪.

- سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كان 339 قرشا وهو نفس ما كان عليه إبان حكومة د. عاطف صدقي التي كانت تتولي المسئولية في الفترة التي تسبقه.





وكتب عباس الطرابيلى فى جريدة المصرى اليوم مقالا بعنوان " نشرة أخبارنا.. ونشراتهم!!" تسائل فيه لماذا ينصرف المصرى- هذه الأيام- عن التليفزيون المصرى الرسمى.. وبالذات نشرات الأخبار؟!، أقول لكم: هو الملل.. إذ كيف ينتظر التليفزيون الرسمى أن يجلس المواطن ليتابع نشرة الأخبار الرئيسية على الأقل، أي نشرة الساعة التاسعة.. بينما تطول مدة هذه النشرة لتصل إلى ساعة كاملة.. بل أكثر؟. ولا كيف «يتسمر» المصرى ٦٠ دقيقة متواصلة، أي ٣٦٠٠ ثانية، لكى يتابع نشرة الأخبار؟.. وبالمناسبة مرات عديدة تطول مدة هذه النشرة لتصل إلى ساعة ونصف الساعة، فهل يا ترى يتعمد هذا التليفزيون إبعاد الناس عن العمل، ليجلسوا من أجل سواد عيون التليفزيون ليتابعوا ما يحدث؟!.. أنا نفسى لم أعد حريصًا على مشاهدة نشرة أخبار التليفزيون الرسمى المصرى.. ثم نجد من يتساءل: «وهل عاد المصرى إلى الاستماع» للقنوات غير المصرية؟.. هنا: أقول نعم لافتًا لأنه خلال سفرياته في الشرق والغرب عشق نشراتهم الإخبارية.



وكتب عماد الدين أديب مقال فى جريدة الوطن بعنوان "قطر وتركيا دمرتا أى جسور للعقل أو المصالحة" قال فيه محاولات مايك بومبيو بذل أى جهود لإحداث مصالحة خليجية - قطرية سوف تتكسر -فورًا- على صخرة العقلية السياسية المسيطرة على عقلية القرار الأعلى فى الدوحة.



وأضاف لن تنجح أى مصالحة قطرية مع دول التحالف العربى (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين) لسبب واحد بسيط، لأن قطر تريد أن «تلتهم وجبة المصالحة كاملة، وكأن كل شىء على ما يرام، وكأن لا شىء قد حدث، دون أن تدفع الفاتورة السياسية لخطاياها وتقوم بتصحيح ما فعلته من تخريب سياسى وأمنى وفكرى وإعلامى فى المنطقة».



وتابع حكام دول التحالف العربى يعلمون علم اليقين خطط قطر وتركيا تجاههم وتجاه بلادهم، خاصة حينما نعود إلى الماضى القريب ونستذكر سلوكهم وتحريضهم وعدائيتهم أثناء أحداث مقتل «خاشقجى»،بعد مقتل «خاشقجى» ملف المصالحة أصبح فى طى النسيان.







