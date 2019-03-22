المصريون العاملون بإيطاليا منذ 1981 يستفيدون من نظام الشنتو للتقاعد

قال المستشار عزت عمران بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بقنصلية مصر بميلانو، في إيطاليا، حول استفادة المتقاعدين من "الشنتو" أن هناك نظام بخصوص سن التقاعد، والذي وصل في الآن إلي 66.7 عام للرجال، و65 عاما للنساء، مشيرا إلي أنه منذ تولي الحكومة الحالية وهي تحاول زيادة سن التقاعد ولكنها تراجعت إلا أنها طرحت ما يسمي بنظام "الشنتو" وهو يعني نظام المائة.





وفي تقرير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، يوضح المستشار العمالي أن المقصود بهذا النظام أن العامل الذي يصل إلي سن 62 عاما وتكون سنوات خدمته الوظيفية تصل إلي الـ 38 عاما، حيث يكون مجموع عمر العامل وسنوات خدمته 62 + 38= 100 طبعا مع الخضوع لمظلة التأمينات.



