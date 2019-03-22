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برلمان

عمر مروان: إدراك قيمة العمل أمر هام لزيادة الإقدام عليه

الجمعة 22/مارس/2019 - 11:00 ص
وزير شؤن النواب
وزير شؤن النواب
فريدة محمد
عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، اجتماعًا مع قيادات ومستشاري وموظفي وزارة شئون مجلس النواب بمناسبة مرور عامين على تقلده المنصب.

وتناول الاجتماع ضرورة الاهتمام بسلامة الوطن، وخطط عمل الإدارات المختلفة، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها، ومعوقات العمل، والمقترحات التي تعمل على تطوير الأداء وتذليل العقبات.

وأكد المستشار مروان خلال اللقاء على ضرورة وضع الوطن أمام أعيننا والعمل على تحقيق نهضته وسلامته وقوته، وإدراك حجم المخاطر التي تحيط به، وتفويت الفرصة على المتآمرين من الإرهابيين وأعوانهم في الداخل والخارج.

ونوه إلى أهمية إدارة الوقت بالطرق العلمية التي تتيح للموظف استغلاله بكفاءة دون إهدار، وشدد على ضرورة تذليل العقبات التي تعيق العمل بتوفير كافة الإمكانات التكنولوجية والمادية التي تمكن الموظف من أداء عمله بشكل مُيسر فيوفر الوقت والجهد لاستثمارهما في تحسين العمل. وقال المستشار مروان أن إدراك قيمة العمل مهما صغر حجمه أمر هام لاستمراريته وزيادة الإقدام عليه، معتبرًا أن الموظف جزء من آلية عمل الوزارة، والوزارة جزء من آلة عمل الدولة، وعلينا جميعًا أن نسعى على إدارة هذه الآلة بكفاءة وانتظام واستمرار حتى تتحقق النهضة المنشودة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستمع المستشار مروان لكافة طلبات العاملين بالوزارة واستجاب للعديد منها وقرر اتخاذ اللازم بشأنها في حينه ووعد بدراسة باقي الطلبات، وأشاد الوزير في نهاية الاجتماع بأداء العاملين خلال الفترة الماضية وما تم من إنجازات ملموسة، واستجابة سريعة للتطوير التكنولوجي لآليات العمل بالوزارة، آملًا أن يتم التواصل مع باقي الوزارات والجهات إلكترونيًا تحقيقًا لرؤية الحكومة في الوصول إلى حكومة رقمية .

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