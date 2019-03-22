الملا: مستمرون في رفع كفاءة نشاط نقل الوقود لتأمين الإمدادات للسوق

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول مستمر في تطوير ورفع كفاءة نشاط نقل وتوزيع الوقود ضمن خطة تحديث القطاع الشاملة الجارى تنفيذها حاليًا والتي تهدف إلى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين مع الالتزام بكافة مبادئ السلامة والصحة المهنية.



وشدد وزير البترول على أهمية التزام شركات نقل وتسويق المنتجات البترولية بتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لتأهيل سائقى أسطول النقل ورفع كفاءتهم ضمانًا للوصول لأقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع المتابعة الدورية لأداء العنصر البشرى والاستمرار في تطبيق الأنظمة الالكترونية الحديثة في إحكام الرقابة على عملية النقل وخاصة أنظمة الـ "GPS".



جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة السهام البترولية لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2018 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات .



