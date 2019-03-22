مؤتمر إرشادى لمحصول القطن موسم 2019

نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية مؤتمر إرشادى موسع لمحصول القطن موسم 2019 تحت رعاية المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وإشراف المهندس أحمد محمود كردى مدير عام الإرشاد الزراعى.



واكد المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة خلال المؤتمر على أهمية زراعة قطن الإكثار والإعداد الجيد لزراعة قطن الإكثار وعدم الخلط للمحافظة على القطن خاصة الصنف جيزة 86 والمحافظة على السعر.



وأشار المهندس أحمد كردى مدير إدارة الإرشاد الى التقدم العلمى فى الزراعة والدور الفعال للبحث العلمى ودور الإرشاد الزراعى فى نقل التوصيات الفنية للمحاصيل من الباحث إلى المزارع وأيضًا نقل المشكلات من الزراع إلى مراكز البحث الزراعى لإيجاد حلول لها.



فيما اوضح الدكتور عادل مبروك مسئول صنف القطن جيزة 86 بمعهد بحوث القطن أهمية محصول القطن بالنسبة لمصر والأهمية الاستراتيجية، وشدد على أهمية عدم خلط الأقطان للمحافظة عليها من التدهور والخلط للحفاظ على الصفات الخاصة بالصنف و على السعر، مشيرا الى أن أهم صفات صنف القطن جيزة 86 الذى يتم زراعتة هذا الموسم بمحافظة البحيرة.



واستعرض الدكتور مهاب الشاذلى بمعهد بحوث القطن المعاملات الزراعية الموصى بها للصنف جيزة 86 ، وعرض مظاهر التدهور فى أصناف القطن المصرى وأسباب حدوث هذا التدهور.