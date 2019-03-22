السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف الصادرة صباح اليوم، الجمعة، وقدمها الإعلامي أحمد مجدى.



وجاءت العناوين كما يلى :

* السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات..

الرئيس يوجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم العلاوات الخمس

إصلاح منظومة الأجور بالدولة.. والتطبيق أول يوليو



فى خطوة تؤكد انحيازه لمصلحة المواطن المصرى، وسعيه الى تحسين ورفع مستوى معيشته، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضى بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.



كما وجه الرئيس وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالى الجديد2019 /2020.



وناقش الرئيس خلال الاجتماع المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، حيث وجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى 1 يوليو المقبل.



• 1.3 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا فى 5 محافظات.



أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرا حول مشروعات المرحلة الأولى للعام المالى الحالى لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا، متضمنا مشروعات الخدمات التعليمية والصحية والكهرباء والطرق والخدمات البيئية والدفاع المدنى ومياه الشرب والصرف الصحى والرى، التى تتطلب اعتمادات إضافية فى كل من سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف وأسوان.



• رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود شراكة لتنفيذ مشروعات عمرانية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 3 عقود شراكة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، التى طرحتها وزارة الإسكان، ممثلة فىهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحضر التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الام.

أعلن اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية للسجون عن الإفراج عن ۷۰ من نزيلات السجون الغارمات، بعد سداد مديوناتهن بتمويل من صندوق تحيا مصر بمناسبة بعيد الأم لعام ۲۰۱۹، على نحو يبرز أهمية مبادرة الرئيس ويجسد تنامي أطر التكافل الاجتماعي بين المصريين.



• اختبار مارس للصف الاول الثانوى سيكون متاحًا أمام الطالب 12 ساعة فى اليوم.



قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، التى تجرى فى 24 مارس الجارى، ستكون متاحة أمام الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً فى اليوم الواحد لكل مادة.



وأوضح أن مدة الامتحان تحسب بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخاله الكود الخاص به والذى سيستلمه من مشرف أو أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.



وأضاف الوزير، أن يوم الأحد المقبل سيكون يوما دراسيًا عاديًا يتخلله إجراء التدريب لطلبة الصف الأول الثانوى بعد استلامهم للتابلت، موضحًا أن أداء الطالب للاختبار يمنحه فرصة حقيقية للتدريب على مثل هذه الأسئلة باستخدام التابلت.



وشدد شوقى، على أن الهدف هو تدريب الطلاب وقياس أداء المنظومة والمكونات الخاصة بالشبكات وأجهزة التابلت، حيث سيتم رصد جميع الأمور بعناية شديدة وبدقة عالية للعمل على حلها وتداركها فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الاختبار ليس به نجاح ورسوب أما امتحانات نهاية الترم الثانى ستمنح فرصتين فى كل مادة ويجب على الطالب أن يحقق 50% أو أكثر للتقدم إلى الصف الثانى الثانوى.



أما أخبار العالمية فجاءت كالتالى..



نيوزلندا تشيع جثامين مجزرة المسجدين.