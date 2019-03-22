فى عيد ميلاده الـ78.. 6 زيجات فى حياة حسين فهمى

يحتفل اليوم الفنان حسين فهمى بعيد ميلاده الـ 78، حيث يعد احدًا من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، خاصة وأن أعماله الفنية تجاوزت 112 عملًا سينمائيًا .





وقد تزوج الفنان حسين فهمى 6 مرات الأولى كانت من سيدة خارج الوسط الفني ، بعد ان تعرف عليها أثناء دراسته الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجبا نيرة ومحمود.





أما الزيجة الثانية فكانت من من الفنانة ميرفت أمين ، واستمرت الزيجة ما يقرب من 12 عامًا أسفرت عن إنجاب ابنتهم منه الله ، وكانت الزيجة الثالثة عام 2007 من سيدة خارج الوسط الفنّي، إما الزواج الخامس فكان من الفنانة لقاء سويدان وقد حدث الانفصال بعد 5 سنوات.









وأخيرًا كانت الزيجة السادسة من رنا القصيبي،وقد وقع الانفصال بينهم بعد عامين من الزواج.