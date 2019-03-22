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فن

فى عيد ميلاده الـ78.. 6 زيجات فى حياة حسين فهمى

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:14 م
صدى البلد
أحمد البهي
يحتفل اليوم الفنان حسين فهمى بعيد ميلاده الـ 78، حيث يعد احدًا من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، خاصة وأن أعماله الفنية تجاوزت 112 عملًا سينمائيًا . 

وقد تزوج الفنان حسين فهمى 6 مرات الأولى كانت من سيدة خارج الوسط الفني، بعد ان تعرف عليها أثناء دراسته الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجبا نيرة ومحمود.

أما الزيجة الثانية فكانت من من الفنانة ميرفت أمين ، واستمرت الزيجة ما يقرب من 12 عامًا أسفرت عن إنجاب ابنتهم منه الله ، وكانت الزيجة الثالثة عام 2007 من سيدة خارج الوسط الفنّي، إما الزواج الخامس فكان من الفنانة لقاء سويدان وقد حدث الانفصال بعد 5 سنوات.


وأخيرًا كانت الزيجة السادسة من رنا القصيبي،وقد وقع الانفصال بينهم بعد عامين من الزواج.

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