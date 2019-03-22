ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

توصيات المؤتمر الدولى العلوم العربية والإسلامية بـ دار علوم الفيوم

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:53 ص
المؤتمر الدولى العلوم
المؤتمر الدولى العلوم العربية والإسلامية
الفيوم - نبيل أبو السعود
اختتم المؤتمر الدولي الرابع عشر بعنوان "العلوم العربية والإسلامية – رؤية مستقبلية" الذي نظمته كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس الجامعة، فعاليته.

وأوصى المؤتمر بضرورة إعداد بحوث وندوات تعالج استشراف المستقبل في العلوم الإنسانية الذي لا يقل أهمية عن استشراف المستقبل في العلوم الطبيعية، والتأصيل للرؤية المستقبلية وفق الرؤية الإسلامية وتجددها وذلك بوضع الضوابط والمبادئ والمناهج المتعلقة بها, ودعوة المؤسسات التعليمية في مصر والعالم العربي إلى وضع مقررات جامعية ترتبط باستشراف المستقبل في العلوم العربية والإسلامية.

الدعوة إلى إنشاء "مركز دراسات استشراف المستقبل في العلوم العربية والإسلامية" هدفه التأسيس للمنهجية العربية والإسلامية في استشراف المستقبل والاستعداد له ومحاولة الإمساك به عبر وسائل التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي، وضرورة أن تقوم الرؤية المستقبلية على دعائم أهمها الحرية المضبوطة أو المسئولة والفهم الصحيح والانفتاح على الآخر والتحليلات المنهجية وفقًا لمعطيات الماضى المدروس والحاضر الملموس, وضرورة زيادة الوعي بالدراسات المستقبلية في العلوم العربية والإسلامية ودعوة العلماء والباحثين والمتخصصين إلى البحث فيها والانفتاح عليها.

كما أوصى المؤتمر بإعادة الاعتبار للفنون والتوجهات التراثية المهملة في الدراسات العربية وخصوصًا الأدب الشعبي بأنواعه المتعددة, وتحديد الآثار والجوانب الإيجابية والسلبية في دراسات المستشرقين وبحوثهم والوقوف على آثارها في دراسات الباحثين العرب, وضرورة تعلم اللغات الأجنبية للإفادة منها في قراءة النصوص الاستشراقية وتحليلها, وتطبيق النظريات اللغوية الحديثة في فهم الدراسات النقدية والأدبية واللغوية القديمة، توجيه الباحثين في العلوم الإسلامية نحو تجديد الفكر الإسلامي وتنمية الوعي وترسيخ القيم ومعالجة ما يواجه الأمة من مشكلات.

إبراز الفهم الصحيح للإسلام ومقاصده السامية في تحقيق الأمن المجتمعي, وتصحيح بعض المفاهيم والمصطلحات الدائرة على الأقلام عن طريق الدراسات المتخصصة لإزالة ما قد يتعلق بها من لبس أو غموض لدى بعض الباحثين, ومراعاة القيم الأخلاقية والمعاني الإنسانية داخل المجتمع عند وضع المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة, وخاصة مرحلة التعليم الجامعي, وضرورة الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة وتقنياتها المختلفة في تداول البحوث والدراسات الإسلامية محليًا ودوليًا للإطلاع عليها والأخذ بنتائجها والعمل بها بناء على توصيات باحثيها حتى لا تكون حبيسة الأدراج, وضرورة وضع ضوابط للتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة في مراعاة الآداب الإسلامية والقيم الأخلاقية والإنسانية وضرورة الالتزام بها.
توصيات المؤتمر الدولى العلوم العربية والإسلامية بـ دار علوم الفيوم
توصيات المؤتمر الدولى العلوم العربية والإسلامية بـ دار علوم الفيوم
توصيات المؤتمر الدولى العلوم العربية والإسلامية بـ دار علوم الفيوم

ترشيحاتنا

سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو

كارتر يصبح الرئيس الأمريكي الأطول عمرا متخطيا جورج بوش الأب

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22 مارس 2019

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-3-2019

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 22 مارس

كمال منصور يكثف ساعات التصوير من أجل أبو العروسة

خربشة قطة تحول طفلا إلى ابن شيطان

الملا: مستمرون في رفع كفاءة نشاط نقل الوقود لتأمين الإمدادات للسوق

إنستجرام خارج السيطرة.. تحذيرات من خطر الموقع في انتحار الشباب

عضو بالكنيست يفضح علاقات نتنياهو النسائية المحرمة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

فيديو

دبلوماسي: تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة مطلب شعبى.. فيديو
افتتاح وحدة علاج طبيعية لأطفال الشلل الدماغي بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو
خبير أثري يفجر مفاجأة حول مقبرة توت عنخ آمون.. فيديو
سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟