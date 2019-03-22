الزراعة: حصول سمارت لاب لتشخيص أمراض النباتات على الاعتماد الدولي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" ووفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017



وقال الدكتور أحمد شلبي مدير المعمل إن ذلك يأتي بعد الزيارات التي قام بها فريق التقييم للمعمل, ويسرى تنفيذ هذا اعتبارا من اليوم التالى لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد، لافتا إلى أن تلك الخطوة تضمن دقة الاختبارات ومطابقتها للمعايير الدولية، فضلا عن إصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية الأمراض التى تصيب البطاطس و الطماطم و الموالح والفراولة معتمدة دوليا بما يسهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.



وتوجه شلبي بالشكر إلى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، على اتاحة كافة الإمكانيات والدعم اللازم للمعمل، ليكون الأول فى مصر والمصرح له بإصدار شهادات الخلو من الأمراض الفيروسية الأمراض التى تصيب النباتات.



وأشار مدير المعمل إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد والتى عقدت يوم الأربعاء الماضي، قد منحت الاعتماد للمعمل لاختبارين هامين للكشف عن الأمراض الفيروسية التى تصيب محاصيل الفاكهة والخضر وهى الأمراض الفيروسية التى تصيب البطاطس مثل : فيروس Y البطاطس وفيروس X البطاطس وفيروس التفاف أوراق البطاطس وفيروس A البطاطس و فيروس S البطاطس وفيروس M البطاطس وفيروس موب توب البطاطس وفيروس خشخشة الدخان، فضلا عن الأمراض الفيروسية التى تصيب الطماطم وهى فيروس تجعد و اصفرار اوراق الطماطم وفيروس الذبول المتبقع للطماطم فيروس تلون أوراق الطماطم وفيروس التلون المعدى فى الطماطم وفيروس توريد الطماطم، كذلك الفيروسات التى تصيب الفراولة وهى فيروس تجعد الفراولة، فيروس تبرقش الفراولة، فيروس التبقع الحلقى الكامن في الفراوله, فيروس تحزم عروق الفراولة فيروس الحافة الصفراء الخفيفة في الفراولة وفيروس موزايك الارابس، والفيروسات الفيرويد التى تصيب الموالح وهى فيروس التدهور السريع فى الموالح وفيروس قوباء الموالح وفيرويد تشقق قلف أشجار الموالح.



ونوه إلى أن معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تتركز مهامه فى استخدام أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الإصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، فضلا عن تدريب العديد من الباحثين الشباب على هذه التقنيات الحديثة كما يوفر المعمل نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الأمراض.