موسكو ودمشق تدعوان واشنطن إلى اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث تفكيك مخيم الركبان

اقترحت روسيا وسوريا عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لبحث مسألة تفكيك مخيم الركبان، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة والأردن.



وذكر بيان مشترك عن مقري التنسيق الروسي والسوري اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية، أن الجانبين الروسي والسوري لا يستبعدان احتمال تأجيل هذا الاجتماع إلى الثاني أو التساع من أبريل المقبل في حال عجز الأطراف المعنية عن إجرائه الثلاثاء المقبل.



وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والسوري وجها دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في هذا الاجتماع لصياغة خطوات يتفق عليها بهدف تفكيك مخيم الركبان.



وأشار إلى أن مقري التنسق الروسي والسوري قررا السماح بزيارة مخيم الركبان من قبل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من سوريا وروسيا والولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة، متعهدا بضمان أمنهم في منطقة التنف باستخدام الطائرات المسيرة والقوات الجوية الروسية والأمريكية.