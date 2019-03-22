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بين الناس

أهالي شبرا مصر لـ الحي: شوفلنا حل في القمامة

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:01 م
صدى البلد
أحمد قطب
أرسل معتز محسن المقيم بشارع راتب بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة شكواه عبر خدمة بين الناس الخاصة بموقع "صدى البلد" حول انتشار القمامة بالمنطقة.

وقال "محسن "، إن "شارع راتب يعانى من انتشار أكوام القمامة بالشارع عند تقاطعه بشارع جسر البحر، وبالشوارع الجانبية منه، ما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات ويفسد المظهر الحضارى للحى"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد، مطالبا بتوفير صناديق لتجميع القمامة، إضافة إلى رفعها من المنطقة أكثر من مرة خلال اليوم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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