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الصحف الكويتية: عبارة الموت تحصد 72 عراقيا .. نيوزيلندا تحظر الأسلحة الهجومية.. مخابرات فنزويلا تعتقل مساعد جوايدو ونائبا.. ومصري ويمني يتوجان بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:47 ص
الصحف الكويتية
الصحف الكويتية
سمر صالح
-القبس: عبارة الموت تحصد 72 عراقيًا
-الرآي: نيوزيلندا تحظر الأسلحة الهجومية
-كونا: واشنطن تحمل الحوثيين تعثُّر تنفيذ اتفاق السلام
-الجريدة: مخابرات فنزويلا تعتقل مساعد جوايدو ونائبًا
-الأنباء: مصري ويمني يتوجان بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

تناولت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الجمعة، المزيد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي وتصدر ذلك حصد عبارة الموت 72 عراقيًا وحظر نيوزيلندا للأسلحة الهجومية بالإضافة تحميل الحوثيين تعثُّر تنفيذ اتفاق السلام علاوة على اعتقال مخابرات فنزويلا لمساعد جوايدو ونائبًا.

فقالت "القبس" إن رحلة سياحية واحدة بمناسبة احتفالات عيد النوروز، تحولت إلى مأساة في نهر دجلة بالعراق، حيث قتل 72 شخصا على الاقل، معظمهم نساء وأطفال، غرقًا، جراء انقلاب عبّارة في جزيرة ام الربيعين السياحية بمنطقة غابات الموصل شمالي العراق، حيث كان الضحايا في طريقهم لعبور النهر إلى أحد المتنزهات للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، أو رأس السنة الكردية، وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

وفي حصيلة رسمية قالت وزارة الصحة إنه عثر على جثث 72 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال لم يتمكنوا من السباحة، وأعلن المدير العام للدفاع المدني كاظم بوهان انتشال وانقاذ 61 شخصًا غالبيتهم اطفال ونساء، لافتا الى أن «عمليات البحث والإنقاذ مستمرة»، حيث فقد حوالي 28 شخصا وما زال البحث جاريًا عنهم. وأوضح مصدر في الشرطة النهرية أن العبّارة المنكوبة تتسع لـ100شخص فقط، وكانت تحمل اكثر من 170 شخصا، وهو فوق طاقتها، مما تسبب بجنوحها وغرقها‎.

وذكرت "الأنباء" أن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر توجت المصري أحمد عبد المعطي حجازي واليمني عبد العزيز المقالح بجائزة أحمد شوقي الدولية للإبداع الشعري في دورتها الأولى.

وقال علاء عبد الهادي رئيس النقابة في مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الفائزين بالقاهرة إن ما دفع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر إلى إفراد جائزة دولية باسم أحمد شوقي هو أن الثقافة المصرية لم تفرد له منذ موته وحتى الآن جائزة تخلد اسمه.

وأضاف أن الجائزة التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه (نحو 11.5 ألف دولار) ستمنح كل عامين إلى اثنين، أحدهما مصري والآخر غير مصري، بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر.

وأفادت "الرآي" بأن نيوزيلندا حظرت الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية بعد أسبوع على مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش، فيما أعلنت الشرطة أنها تعرفت على هويات الضحايا الخمسين، ما يسمح للعائلات بدفنهم.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن حكومتها قررت حظر اقتناء الأسلحة الهجومية والنصف آلية كالتي يستخدمها الجيش.

وقالت "أرديرن" في مؤتمر صحفي أمس «نعلن بالنيابة عن كل النيوزيلنديين تشديد قوانيننا الخاصة بالاسلحة لنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا»، موضحة أنه سيتم حظر كل الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي الأخير.

وأوضحت "كونا" أن السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، حمل جماعة «أنصار الله» الحوثية مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي، وقال إن سلاحهم يمثل خطرًا على دول أخرى في المنطقة.

وأضاف السفير تولر، في مؤتمر أذيع تلفزيونيًا من مدينة عدن الجنوبية، وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليًا: «نشعر بإحباط بالغ لما نراه من تأخير ومماطلة من جانب الحوثيين في تنفيذ ما اتفقوا عليه في السويد، لكن لدي ثقة كبيرة في مبعوث الأمم المتحدة وفيما يقوم به».

وأكدت "الجريدة" أن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو اتهم عناصر المخابرات باعتقال رئيس مكتبه روبرتو ماريرو، وأيضا النائب المعارض سيرجيو فيرجارا، مؤكدًا أنهم داهموا منزليهما في كراكاس.

وعلى الفور، دان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القبض على مستشار جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، مشددًا على أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

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