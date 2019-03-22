ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

افتتاح وحدة علاج طبيعية لأطفال الشلل الدماغي بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:47 ص
مرضى الشلل الدماغي
مرضى الشلل الدماغي من الأطفال
ندى فتح الله
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:

البحر الأحمر:
"مياه البحر الأحمر" تستعين بـ الأوقاف والكنائس لترشيد الاستهلاك.

جنوب سيناء:
قافلة طبية تفحص 247 حالة مرضية بـ "وادي ميعر" في طور سيناء.

كفر الشيخ:
مدارس المحافظة تستقبل أولياء الأمور لتسلم شريحة التابلت.

الدقهلية:
"تمريض المنصورة" تكرم 11 أمًا مثالية.

المنيا:
وفود سياحية من دول إنجلترا واليابان والدنمارك تزور آثار المنيا.

سوهاج:
افتتاح وحدة العلاج الطبيعية لأطفال الشلل الدماغي.

ترشيحاتنا

سيدة تجبر حماتها على الاستحمام قبل الاقتراب من حفيدها لهذا السبب

إنستجرام خارج السيطرة.. تحذيرات من خطر الموقع في انتحار الشباب

خلال دقائق.. عربيتك عطلت على الطريق اتصل بـ سيارة الإغاثة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 22 مارس 2019

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 22 مارس

فيديوجراف| مولودة عملاقة وزنها يتجاوز حجم كرة بولينج

إصابة الطفل بالجدري يهدده بهذا المرض في الكبر

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

سفير كندا: الإسكندرية محطة مهمة لتوطيد علاقاتنا مع مصر

كمال منصور يكثف ساعات التصوير من أجل أبو العروسة

الرئيس الصيني يأمر بسرعة إنقاذ مصابي انفجار مصنع الكيماويات مع تزايد الضحايا

إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق كواليس انتقال أحمد خالد توفيق من الطب إلى الأدب.. رائد أدب الرعب تنبأ مبكرا بيوتوبيا وما وراء الطبيعة

كفاح أم.. زينب ربت 6 أبناء بينهم 3 بنات مصابات بضمور العضلات.. صور

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

فيديو

دبلوماسي: تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة مطلب شعبى.. فيديو
افتتاح وحدة علاج طبيعية لأطفال الشلل الدماغي بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو
السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو
خبير أثري يفجر مفاجأة حول مقبرة توت عنخ آمون.. فيديو
سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟