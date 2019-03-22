افتتاح وحدة علاج طبيعية لأطفال الشلل الدماغي بسوهاج يتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة، أهم وآخر أخبار المحافظات ضمن فقرة "أحسن ناس"، على النحو التالي:
البحر الأحمر:
"مياه البحر الأحمر" تستعين بـ الأوقاف والكنائس لترشيد الاستهلاك.
جنوب سيناء:
قافلة طبية تفحص 247 حالة مرضية بـ "وادي ميعر" في طور سيناء.
كفر الشيخ:
مدارس المحافظة تستقبل أولياء الأمور لتسلم شريحة التابلت.
الدقهلية:
"تمريض المنصورة" تكرم 11 أمًا مثالية.
المنيا:
وفود سياحية من دول إنجلترا واليابان والدنمارك تزور آثار المنيا.
سوهاج:
افتتاح وحدة العلاج الطبيعية لأطفال الشلل الدماغي.