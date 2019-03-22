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أسعار اليوم الجمعة 22 مارس 2019.. تراجع طفيف للدولار.. الذهب عيار 21 يسجل 633 جنيها للجرام.. وتراوح الطماطم من جنيهين إلى 5.50 جنيه للكيلو بسوق العبور

الجمعة 22/مارس/2019 - 10:59 ص
أسعار اليوم
أسعار اليوم
مايكل عياد
أسعار اليوم الجمعة 22 مارس 2019
- تراجع الدولار قرشا ويسجل 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع
- سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 633 جنيها للجرام
- تراوحت الطماطم من جنيهين إلى 5.50 جنيه للكيلو بسوق العبور

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، الجمعة 22 مارس 2019، تراجع طفيف بمقدار قرش عن مستهل أمس، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، حيث سجل سعر صرف الدولار 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع.

بينما سجّل اليورو الأوروبي نحو 19.63 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 22.64 جنيه للشراء و22.76 جنيها للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.36 جنيه للشراء و17.47 جنيه للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.48 جنيه للشراء و15.58 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.56 جنيه للشراء و2.58 جنيه للبيع.

وتراجعت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم المركزي المصري، وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى 56.80 جنيه للشراء و57.24 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.69 جنيه للشراء 4.72 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، 22 مارس 2019، استقرارا على أسعار أمس، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 633 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 542.57 جنيه للجرام ، وعيار 21 بلغ 633 جنيها ، وعيار 24 سجل 723 جنيها ، والجنيه الذهب بلغ 5064 جنيهًا، والأوقية الذهب سجلت 1318 دولارًا.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات أمس الخميس نتيجة حدوث زيادة ملحوظة في سعر أوقية الذهب بنسبة 1.7% حيث صعدت أوقية الذهب من 1306 دولار إلى 1318 دولار حتى الآن في ظل اتجاه صعودي للذهب.

واستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الجمعة 22 مارس 2019 ، وتراوحت أسعار الطماطم من جنيهين إلى 5.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6.75 جنيه، والبصل من 3.25 إلى 6.25 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات، والفاصوليا بـ 20 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 7 جنيهات، والثوم بـ 3 جنيهات، واللفت بـجنيهين، والبنجر بـ 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 7 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ 18 جنيهًا، والبسلة بـ 13 جنيهًا، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 3 جنيهات، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 6 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، واليوسفي 7 جنيهات.

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