فرانس إنفو: الآثار الفرعونية شغف فرنسي منذ قرون

قالت قناة "فرانس إنفو" الفرنسية إن الشعب الفرنسي ظل لقرون طويلة مولعًا بالآثار المصرية، مثل أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول والتماثيل العملاقة لمعبد أبو سمبل.



وأضافت القناة أن التلفزيون الفرنسي بث عام 1966 لقطات لوصول 32 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون إلى فرنسا لعرضها في معرض سياحي للشعب الفرنسي، لأول مرة منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، حيث بكى بعض حضور المعرض الفرنسيين من فرط الانبهار بقناع الملك، الذي يزن 11 كيلوجرامًا من الذهب والأحجار النفيسة.



وتابعت أن المعرض أقيم عام 1967، وحقق نجاحًا غير مسبوق، بحضور أكثر من مليون زائر، موضحة أن رؤساء فرنسا المتعاقبين منذ عقد السبعينيات بدءًا بفرانسوا ميتران وجاك شيراك ونيكولا ساركوزي، وانتهاء بإيمانويل ماكرون، يكنّون قدرًا كبيرًا من العاطفة والتقدير تجاه مصر.