مسؤول: كوريا الشمالية تنسحب من مكتب اتصال مع الجنوب

انسحبت كوريا الشمالية اليوم الجمعة من مكتب اتصال مع كوريا الجنوبية يقع مباشرة إلى الشمال من الحدود المشتركة بينهما في انتكاسة لجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ،لإنهاء العداء في أعقاب فشل القمة بين بيونجيانج وواشنطن.



وأشار نائب وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشون هاي-سونج في إفادة صحفية إلى أن كوريا الشمالية أعلنت القرار خلال اجتماع أسبوعي مع الشطر الجنوبي صباح يوم الجمعة قائلة إنه جاء "بناء على تعليمات من مستوى أعلى".