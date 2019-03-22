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محافظات

قرية تلات تستقبل الأسبوع المائى بالفيوم تحت شعار النقطة بتفرق

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:06 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تطلق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اليوم الجمعة الأسبوع المائي بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم وبمشاركة التربية والتعليم والتنمية المحلية والزراعة والبيئة وقصر ثقافة الفيوم والشباب والرياضة والرى والأزهر والأوقاف والكنيسة والصحة ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 تحت شعار النقطة بتفرق.

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن بدء انطلاق الأسبوع المائى بقرية تلات يتم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى المائي وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المواطنين وتحت رعاية السيد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وبمشاركة كافة الجهات الحكومية داخل القرية وذلك لمدة سبعة أيام متواصلة 

وأضاف درة أنه يتم تنظيم عدة أنشطة وفعاليات داخل القرية حيث يتم تنفيذ عدة ندوات لتوعية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها من الاهدار بجانب تنفيذ فقرات يومية بطابور الصباح داخل هذه المدارس كما يتم تنفيذ ورش لتعليم السباكة لطلاب المدارس الثانوية كما يتم تركيب قطع موفرة داخل دورات المياه حفاظا على مياه الشرب من الاهدار كما يتم تنفيذ ورش رسم ومسرحيات بالمدارس الإبتدائية .

وقال اللواء هشام درة أنه سيتم إقامة دورى رياضى بالقرية يحمل اسم دورى المياه تحت شعار النقطة بتفرق ويتم توزيع تى شيرتات على جميع الفرق المشاركة بجانب توزيع كأس البطولة على الفريق الفائز بالبطولة هذا بجانب إقامة عدة ندوات داخل مركز شباب القرية للسيدات عن الحفاظ على المياه وورش لتعليم السباكة المنزلية الخفيفة كما يتم تنفيذ سلسلة من الندوات داخل الوحدات الصحية والوحدة المحلية والجمعية الزراعية والوحدة البيطرية وجمعيات تنمية المجتمع وروابط المياه وتنفيذ مسيرات مائية داخل القرية وتشغيل أغانى وطنية وأخرى عن المياه .

وأضاف درة أن مساجد الأوقاف خصصت الخطبة الثانية من خطبة الجمعة القادمة عن المياه وبدء الاسبوع المائى كما تخصص كنائس القرية جزء من عظة الاحد عن أهمية المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى
قرية تلات تستقبل الأسبوع المائى بالفيوم تحت شعار النقطة بتفرق
قرية تلات تستقبل الأسبوع المائى بالفيوم تحت شعار النقطة بتفرق

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